耀登看好全年毛利率逾4成 AI PC、低軌衛星攻勢延續至明年

鉅亨網記者吳承諦 2024-08-22 15:48

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天線廠耀登 (3138-TW) 隨著客戶庫存消化，第二季已逐步回升，隨著 AI PC 出貨暢旺和低軌衛星專案將於年底通過，耀登財務長溫文聖表示，下半年至明年營運將持續改善，全年毛利率有望維持 4 成。

溫文聖說明，目前與衛星商合作的專案預計在年底或明年初完成，接著將由台灣客戶採用，明年可望開始出貨；而 AI PC 相關的消費型天線，美系客戶將於第三季進入出貨旺季，第四季有望維持水準，全年毛利率有望維持在四成以上，下半年天線業務有望年成長 1 至 2 成。

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行銷總監段淳中補充，公司正努力控制成本，現行一套接收發射系統產品非量產價約為 70-100 美元，希望公司研發接收發射系統產品的價格能控制在一套 10 美元以內，將為天線產品帶來強勁競爭力。

展望未來，溫文聖表示，耀登積極拓展工控天線、消費裝置天線、毫米波天線等多元產品線，公司強調，特別看好與 5G、6G 相關的毫米波天線，以及低軌衛星陣列天線的發展前景，目前已在陸地、海上、車載等領域獲得訂單，另外，耀登看好，隨著無人駕駛發展，將帶動車用天線應用，因此也在相關領域積極布局。

在產能布局方面，溫文聖說明，耀登除了在中國昆山的生產基地外，也在越南北部設立了生產據點，目前有三條產線運作，可視客戶需求進一步擴充，此外，公司今年在波蘭設立子公司，預計明年可開始為台灣相關產業提供碳排放認證服務，以因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）。

耀登第二季營收 4.1 億元，季增 14%、年增 10%；毛利率 42%，季增 4 個百分點、年減 2 個百分點；營業利益 3252.6 萬，季增 274%、年減 29%；稅後純益 4325.6 萬，季增 170%、年增 2%，每股純益 1.86 元。