安普新耳機出貨拉升Q2由虧轉盈 上半年EPS 0.46元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-13 19:39
電聲元件廠安普新 (6743-TW) 今 (13) 日公布上半年合併財報，由於第二季耳機出貨上升，美元匯兌穩定影響債務較小，第二季稅後純益 1.1 億元，較前一季由虧轉盈。上半年累計稅後純益 0.68 億元，年增 492.0%，每股純益 0.46 元。
安普新第二季營收 18.1 億元，季增 58.0%，年增 74.1%；毛利率 20.2%，季增 3.6 個百分點，年增 4.1 個百分點；營業利益 1.8 億元，季增 311.9%，年增 598.5%；營益率 9.9%，季增 6.1 個百分點，年增 7.4 個百分點。稅後純益 1.1 億元，較前一季由虧轉盈、年增 2,109.7%，每股純益 0.72 元。
上半年累計營收 29.5 億元，年增 54.3%；毛利率 18.8%，年增 0.8 個百分點；營業利益 2.2 億元，年增 250.8%；營益率 7.5%，年增 4.2 個百分點；稅後純益 0.68 億元，年增 492.0%，每股純益 0.46 元。
安普新 7 月營收為年增率 139.72%，月增率 31.2%。今年 1-7 月累計營收為 37.88 億元，累計年增率 67.12%。法人指出，歐美消費旺季為第四季，第三季則為耳機拉貨旺季，看好安普新全年營收突破 70 億、毛利率達 20%、EPS 挑戰 4 元目標。
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