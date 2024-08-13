安普新耳機出貨拉升Q2由虧轉盈 上半年EPS 0.46元

電聲元件廠安普新 (6743-TW) 今 (13) 日公布上半年合併財報，由於第二季耳機出貨上升，美元匯兌穩定影響債務較小，第二季稅後純益 1.1 億元，較前一季由虧轉盈。上半年累計稅後純益 0.68 億元，年增 492.0%，每股純益 0.46 元。