耳機、音響迎旺季 聲學廠安普新、美隆電、美律8月營收亮眼

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-11 19:55

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歐美年底長假季節即將到來，電聲產業迎來傳統旺季，多家聲學大廠表現亮眼，安普新、美隆電和美律等公司日前公布 8 月營收數據，均呈年月雙增，顯示市場需求強勁。

安普新 (6473-TW) 8 月營收達 9.63 億元，年增 212.49%，月增 13.61%；累計前 8 個月營收為 47.51 億元，年增 84.51%；安普新表示，第三季在電競耳機及藍牙耳機新機種帶動下，單季營收有望創下新高；法人預估，安普新第三季毛利率可望突破 25%。

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美隆電 (2477-TW) 8 月營收為 3.38 億元，月增 57.39%、年增 49.14%。前 8 個月營收 16.96 億元，年增 11.02%；美隆電說明，這樣的營收金額僅是逐漸回到正常水準，反映過去兩年表現較差，由於歐美市場假期集中年底，依照慣例，下半年營收會略優於上半年。