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鉅亨速報

營收速報 - 力肯(1570)11月營收4,901萬元年增率高達129.49％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 14:15


力肯(1570-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣4,901萬元，年增率129.49%，月增率0.02%。

今年1-11月累計營收為6.75億元，累計年增率91.57%。

最新價為28.65元，近5日股價上漲1.8%，相關電機機械股價指數上漲0.7%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+24 張
  • 外資買賣超：+39 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-15 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 4,901萬 129% 0%
24/10 4,899萬 98% -11%
24/9 5,494萬 173% -10%
24/8 6,092萬 214% -41%
24/7 1.04億 235% 31%
24/6 7,927萬 173% -25%

力肯(1570-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種氣動工具、手動工具、電動工具、機械等製造加工買賣。各種雜貨買賣。有關前二項業務之進出口貿易。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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