LINE Pay 11月營收創歷史新高 前11月營收年增3成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-10 16:13

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LINE Pay 今 (10) 日公布 2024 年 11 月自結營收 5.9 億元，較去年同期成長 31.58%，創下歷年單月新高；今年前 11 月累計營收達 56.8 億元，亦較去年同期成長 30.85%，展現穩健成長動能。LINE Pay 表示，營收及獲利的表現強勁，主要來自交易手續費收入的提升，展望 12 月，在聚餐、消費、旅遊熱潮帶動下，可望延續 11 月的交易動能。

LINE Pay 2024 年持續擴大合作商店數、開創多元支付場景，同時攜手永豐銀行發行第四張點數回饋卡 DAWAY 卡，有效吸引新用戶加入並帶動交易量成長。11 月受惠於市場消費熱潮及 LINE Pay 合作商店的通路優惠，雙 11 購物節整體交易量較去年同期成長 26%。

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配合 LINE Pay 於各式通路佈建的完整消費圈，11 月下旬單週交易量較去年同期成長 34%。中華隊奪冠後帶動棒球周邊商品銷售，LINE Pay 合作商店的單週交易量突破 1 億元，顯示 LINE Pay 多元支付場景滿足消費者的各項需求。

進入年底聚餐、消費和旅遊旺季，LINE Pay 除既有為中小型店家打造的「LINE Pay 好行銷」解決方案，12 月推出「LINE Pay 購好券」新服務，讓合作商店能夠透過 LINE Pay 平台一站式輕鬆發行商品票券，助力商店拓展客源、創造商機，更有效帶動用戶「先買券、後使用」的消費循環。

適逢全年聚餐高峰期，LINE Pay 餐廳交易量過去幾年在 12 月的單月年增幅度均超過 50%，而雙 12 網購節也已展現驚人爆發力，另隨著農曆新年採買效應的提前醞釀，預期 12 月交易動能將延續 11 月的強勢成長表現。

LINE Pay 表示，2025 年的業績表現將由第三方支付、點數回饋卡及廣告行銷平台相關收入等三具獲利引擎持續帶動，並將加速拓展市場規模，積極推動跨境支付交易服務，將國內的成功經驗複製至海外市場。除了致力擴大海外支付據點和用戶數，更將專注為來往各國之間的用戶提供有價值的旅遊內容，並推出跨境優惠和支付系統，提供更具競爭力的國際金融科技服務，以滿足消費者的多元支付需求。