陸加墨三國遭川普關稅大砲瞄準 最新研究稱「這國家」將因此受益

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-10 16:03

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最新研究顯示，美國準總統川普準備對中國輸美商品加徵 10% 關稅，並對鄰國加拿大跟墨西哥加徵 25% 關稅，川普此舉將使印度出口受益。

印度投資管理公司 Shriram Mutual Fund 在最新報告中說：「美國對中國、墨西哥和加拿大徵收關稅造成的貿易中斷可能導致貿易轉移，印度可以從出口機會中獲益。」

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Shriram 指出，在貿易模式不斷變化的情況下，印度將作為可靠的出口替代來源國而受益。

報告還深入探討川普的經濟政策及其可能對全球市場產生的深遠影響，並指出包括將美國企業稅率從 21% 降低至 15%，對中國進口產品徵收高達 60% 關稅，並對其他國家普徵至少 10% 關稅的政策目標，雖然有望提振美國製造業，但恐導致通膨和利率上升。

報告中也點出川普將對聯準會 (Fed) 施加更大控制力道，這可能導致市場出現短期動盪。

近年來，按商品價值計算，美國一直是印度最大的貿易夥伴。根據現有數據，印度在 2023-24 財年向美國出口價值約 775 億美元的商品，進口價值約 422 億美元。

總體而言，西方進口商日益尋求中國供應商的替代品，此舉為印度帶來的供應鏈收益，像是印度的電子製造業便是從這種多元化趨勢中受益最多的垂直行業。

印度數位產業領導人士也認為，美中之間更激烈的關稅戰可能會推動製造業投資。