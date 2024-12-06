漲破十萬後急跌10%！美前財長：比特幣納國家儲備貨幣想法很瘋狂

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-06 12:50

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比特幣 (BTC) 在周四 (4 日) 衝破 10 萬美元大關後短短數小時急跌 10%，引發「幣災」擔憂，美國前財長桑默斯最新表示，沒必要建立比特幣儲備且稱這一想法「瘋狂」。

他並警告，按美國準總統川普盟友、億萬富翁馬斯克的計畫，縮減聯邦支出將面臨政治挑戰。

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川普在競選期間數度表態支持加密貨幣發展，承諾將美國打造成全球加密貨幣之都，並支持建立比特幣國家儲備的想法。他還表示，華府可長期持有沒收的 20 萬枚比特幣，他的一些支持者也呼籲進一步擴大這一規模，並用來減少國家債務。

川普日前也任命 Paul Atkins 為下一任美國證交會 (SEC) 主席，後者素來是加密貨幣領域堅定的支持者。

薩默斯還提到，馬斯克即將帶領的政府效率部 (DOGE) 達成為美國政府節省 2 兆美元的目標難度相當高，整個聯邦政府員工薪水甚至不到這個數字，且華府大部分開支涉及國防與社會福利，產生的政治阻力將是巨大的。

薩默斯說：「我們要麼必須拿出政治勇氣來告訴人們，他們長期以來認為有權得到的東西，他們將不會得到，不然就是要提高稅收。我們擁有享有權利的社會，但社會尚未就滿足這些權利所需的條件達成一致。隨著老年人口和醫療費用的增加，這些成本也在上升。」

薩默斯也指出，大多數國家的國防開支需求都在增加。