漲破十萬後急跌10%！美前財長：比特幣納國家儲備貨幣想法很瘋狂
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-06 12:50
比特幣 (BTC) 在周四 (4 日) 衝破 10 萬美元大關後短短數小時急跌 10%，引發「幣災」擔憂，美國前財長桑默斯最新表示，沒必要建立比特幣儲備且稱這一想法「瘋狂」。
他並警告，按美國準總統川普盟友、億萬富翁馬斯克的計畫，縮減聯邦支出將面臨政治挑戰。
桑默斯在接受《彭博電視台》專訪時表示：「一些人所說的應建立某種全國性比特幣儲備的想法是瘋狂的，除了滿足個別競選金主的利益外，否則沒有理由這麼做。」
川普在競選期間數度表態支持加密貨幣發展，承諾將美國打造成全球加密貨幣之都，並支持建立比特幣國家儲備的想法。他還表示，華府可長期持有沒收的 20 萬枚比特幣，他的一些支持者也呼籲進一步擴大這一規模，並用來減少國家債務。
川普日前也任命 Paul Atkins 為下一任美國證交會 (SEC) 主席，後者素來是加密貨幣領域堅定的支持者。
桑默斯說，「加密貨幣可能在某些方面受到過度熱心的監管機構的過度監管，支持金融創新很重要」但他分析政府維持國家石油儲備的必要性和一個世紀前在諾克斯堡建立黃金儲備的必要性，並稱「在所有需要支持的價格中，政府為什麼要選擇透過累積無用庫存來支持一堆比特幣呢？」
薩默斯還提到，馬斯克即將帶領的政府效率部 (DOGE) 達成為美國政府節省 2 兆美元的目標難度相當高，整個聯邦政府員工薪水甚至不到這個數字，且華府大部分開支涉及國防與社會福利，產生的政治阻力將是巨大的。
薩默斯說：「我們要麼必須拿出政治勇氣來告訴人們，他們長期以來認為有權得到的東西，他們將不會得到，不然就是要提高稅收。我們擁有享有權利的社會，但社會尚未就滿足這些權利所需的條件達成一致。隨著老年人口和醫療費用的增加，這些成本也在上升。」
薩默斯也指出，大多數國家的國防開支需求都在增加。
他還說：「確實需要在削減開支和福利或增加稅收方面做出調整，但我不認為我們的領導人能說服人們有這種需要。這就是衝突背後的根本原因。」
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