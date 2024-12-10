營收速報 - 中工(2515)11月營收25.04億元年增率高達39.67％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 14:15
今年1-11月累計營收為209.00億元，累計年增率21.77%。
最新價為11.25元，近5日股價上漲1.8%，相關建材營造下跌-0.15%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5066 張
- 外資買賣超：+4810 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+256 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|25.04億
|40%
|31%
|24/10
|19.09億
|22%
|-13%
|24/9
|21.87億
|32%
|-8%
|24/8
|23.64億
|36%
|31%
|24/7
|18.08億
|13%
|14%
|24/4
|16.51億
|22%
|-15%
中工(2515-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為國內外土木工程業務。國內外建築工程業務。代辦工業區之開發及發展社區工程業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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