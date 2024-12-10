search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 中工(2515)11月營收25.04億元年增率高達39.67％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 14:15


中工(2515-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣25.04億元，年增率39.67%，月增率31.13%。

今年1-11月累計營收為209.00億元，累計年增率21.77%。

最新價為11.25元，近5日股價上漲1.8%，相關建材營造下跌-0.15%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5066 張
  • 外資買賣超：+4810 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+256 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 25.04億 40% 31%
24/10 19.09億 22% -13%
24/9 21.87億 32% -8%
24/8 23.64億 36% 31%
24/7 18.08億 13% 14%
24/4 16.51億 22% -15%

中工(2515-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為國內外土木工程業務。國內外建築工程業務。代辦工業區之開發及發展社區工程業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報11月營收中工

相關行情

台股首頁我要存股
中工11.25-0.44%
美元/台幣32.451-0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標下跌股

中弱短強
中工

82.35%

勝率

延伸閱讀


Empty