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營收速報 - 台積電(2330)11月營收2,760.58億元年增率高達33.99％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 14:15


台積電(2330-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣2,760.58億元，年增率33.99%，月增率-12.15%。

今年1-11月累計營收為2.62兆元，累計年增率31.77%。

最新價為1065元，近5日股價上漲3.86%，相關半導體業上漲3.6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+31347 張
  • 外資買賣超：+31995 張
  • 投信買賣超：-76 張
  • 自營商買賣超：-572 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 2,760.58億 34% -12%
24/10 3,142.40億 29% 25%
24/9 2,518.73億 40% 0%
24/8 2,508.66億 33% -2%
24/7 2,569.53億 45% 24%
24/6 2,078.69億 33% -9%

台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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