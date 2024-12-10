深耕長三角 兆豐寧波分行圓滿喬遷 展開新頁
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-10 11:54
兆豐銀行寧波分行開業近十年，為優化經營環境及提供客戶更好的體驗，於 113 年 11 月 25 日喬遷至位於宏泰廣場辦公大樓之新址營業 (新址：浙江省寧波市鄞州區海晏北路 55 號宏泰廣場辦公樓 B 座 21 層（21-3）（21-4）)。喬遷儀式已擇吉於昨（9）日圓滿完成，由兆豐銀行國際業務事業群督導副總柯怡明率領大陸地區分 (支) 行同仁，邀請台商客戶等各界貴賓蒞臨指導，一同見證兆豐寧波分行開啟新的篇章。
兆豐銀行在大陸地區設有蘇州分行、蘇州吳江支行、昆山支行及寧波分行，除深耕長江三角洲地區之台商客戶外，近年更將業務拓展至華北、華中及西南等地區。為提供客戶更便捷的服務，大陸地區分 (支) 行自 110 年底加入人民幣清算系統，有效提升交易效率。
兆豐銀行大陸地區分 (支) 行以服務台商客戶為主，持續提供客製化的一站式服務，並善用豐富的海外經營經驗，與全球三十餘據點及國內百餘單位串聯，提供跨國企業客戶完善的服務平台，以優質服務與客戶共創雙贏。
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