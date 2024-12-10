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鉅亨速報

營收速報 - 順天(5525)11月營收3.37億元年增率高達395.19％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 10:15


順天(5525-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣3.37億元，年增率395.19%，月增率-75.63%。

今年1-11月累計營收為44.52億元，累計年增率-10.16%。

最新價為34.4元，近5日股價下跌0%，相關建材營造下跌-0.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5 張
  • 外資買賣超：+1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 3.37億 395% -76%
24/10 13.84億 1590% 612%
24/9 1.94億 9% -2%
24/8 1.98億 -92% -21%
24/7 2.51億 -81% -87%
24/6 18.65億 420% 5349%

順天(5525-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為經營委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租出售業務。工業廠房開發出租辦公大樓出租等業務。各種廣告企劃代理及其策劃製作業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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