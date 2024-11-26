櫃買中心與亞太高評價ICE指數公司合作 共推聯名指數商品
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-26 19:57
證券櫃檯買賣中心為擴大推動指數化商品業務，與國際知名指數公司 ICE Data Indices, LLC (即 ICE 指數公司) 建立合作關係，將於周五 (11/30) 簽約，期望透過雙方在指數編製的專業交流，提供櫃買市場投資人更多優質的指數化投資選擇。
櫃買中心指出，本次與 ICE 簽署「聯名商品授權契約」，具有指標性的意義，除了可擴展櫃買中心指數業務的觸角，提供市場更完善的服務，更希望可以透過 ICE 公司的全球網絡，提昇櫃買中心在國際市場上的知名度。
櫃買中心為了記錄這次意義重大的合作里程碑，特地安排在 11 月 29 日舉辦「TPEx & ICE 聯名商品授權契約締約典禮」，將邀請主管機關及投信業者蒞臨觀禮，共同見證歷史性的一刻。
ICE 指數公司是全球首屈一指的資料、科技和市場基礎設施提供商洲際交易所集團 (Intercontinental Exchange, Inc., NYSE:ICE)，2022 年《亞洲風險》(Asia Risk) 雜誌將 ICE Data Services 評為亞太地區「年度最佳市場資料供應商」。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇