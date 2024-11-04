〈焦點股〉喬山三大事業體升溫 漲逾半根停板股價寫新天價

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-04 11:27

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健身器材廠喬山 (1736-TW) 三大事業體升溫，包括新併購的 BowFlex、按摩椅以及商用客戶拉貨力道強勁，激勵喬山今 (4) 日漲逾半根停板，股價最高漲至 172 元，寫下歷史新天價。

喬山早盤以 157 元開平盤後，雖然一度翻黑，不過隨後強拉上攻，最高漲至 172 元，進逼漲停板，寫下歷史新高，截至上午 10 點 50 分，股價暫報 170.5 元，漲幅 8.25%，且股價站回所有均線，成交量超過 1000 張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人上周買超 425 張。

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喬山持續滲透各個區域的大客戶，藉此拉升商用產品的市占率。其中，今年推出的新品牌 MATRIX ONXY 剛上市，就獲頒全球最大科技、運動及生活風格創新獎的 PLUS X AWARD 肯定，在高品質、設計、易用性、功能性以及人體工學 5 個面向擁有優異的表現。

喬山也積極擴張營運版圖，今年上半年陸續收購 BowFlex、Schwinn 以及 JRNY 等 3 個家用及軟體服務品牌，併購效益逐步發酵。其中，4 月收購的 BowFlex 在 8 月已經開始獲利，整併效益較預期提前。

喬山指出，將持續拓展產品線，深化主力客戶的滲透率，並積極開發新客戶等方向前進，並同步擴大商用、家用及按摩椅的營收。展望第四季，隨著進到健身器材的銷售旺季，各通路需求強勁，看好第四季營收登今年高峰。