〈焦點股〉喬山併購效益發酵7月營收年增2成 亮燈漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-15 10:26
健身器材大廠喬山 (1736-TW) 受惠併購 Bowflex 效益發酵，加上各區域營收成長挹注，帶動 7 月營收表現亮眼達 33.2 億元，年增 2 成，寫歷史同期新高，激勵今 (15) 日股價強攻漲停鎖住 113 元。
喬山今天早盤以 104 元開高走高，隨後強攻漲停鎖住 113 元，拉出一根長紅 K，成交量超過 800 張。不過三大法人近日在喬山並無太多著墨，本周僅賣超喬山 3 張。
喬山 7 月營收 33.2 億元，月減 15.7%，年增 20%；累計今年 1 至 7 月營收 216.5 億元，年增 17%，同時創下同期單月以及累計新高紀錄。
第二季營收突破百億大關，達 103 億元，季增 28.3%，年增 19.4%；毛利率 50.8%，季增 0.7 個百分點，年增 3.4 個百分點；營益率 4%，較第一季轉正，年增 3 個百分點；稅後純益 2.92 億元，較第一季轉盈，年減 12.3%，每股純益 0.96 元。
喬山在今年 4 月以 3750 萬美元 (約新台幣 12.2 億元)，收購美國健身器材製造大廠 Bowflex，包含其全球品牌與資產，喬山也因此躋身成為全球第三大家用健身器材廠商。
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