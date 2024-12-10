澤倫斯基尋求以外交途徑結束烏克蘭戰爭 提盟國派兵援烏

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-10 10:00

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烏克蘭總統澤倫斯基周一（9 日）主張以外交途徑結束烏克蘭戰爭，並提出在烏克蘭加入北約（NATO）前在領土上部署外國軍隊的構想。

隨著美國準總統川普即將於 1 月 20 日重返白宮，澤倫斯基在與德國反對派領袖梅爾茨舉行的聯合記者會上發表的講話，是基輔對戰爭談判越來越開放的最新信號。

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川普曾表示，他希望儘快結束烏克蘭戰爭。川普在與澤倫斯基和法國總統馬克宏在巴黎舉行會談後，也呼籲雙方立即停戰，透過談判結束「瘋狂行為」。

「烏克蘭比任何人都更希望這場戰爭能夠結束。毫無疑問，外交解決方案能挽救更多性命，我方正在尋求這一途徑。」澤倫斯基周一在基輔表示。

他還提到，在與馬克宏和川普會談時討論了戰爭前線的「凍結」問題。自 2022 年戰爭爆發以來，俄軍已控制了近五分之一烏克蘭領土。

澤倫斯基表示，他告訴兩位領導人，他不相信俄羅斯總統普丁真的想結束戰爭，他認為需要逼莫斯科停戰。

「只有烏克蘭強大，才能施加壓力。外交強大的前提，是戰場上的烏克蘭必須強大。」他暗示基輔需要外界幫助才能變得更強大。

澤倫斯基還重提了馬克宏今年 2 月提出的一個想法，即歐洲國家向烏克蘭派兵。然而，歐洲領導人對此未達成共識。

「我們可以思考馬克宏的立場。他建議某些國家的軍隊駐扎在烏克蘭領土上，這將在烏克蘭未加入北約的情況下為我方提供安全保障。」澤倫斯基表示。

儘管美國等西方國家為烏克蘭提供了強大軍事援助，但歐美國家並未直接派兵，擔心這樣做會讓局勢升級。

澤倫斯基還表示，希望在未來幾天內致電即將離任的美國總統拜登，與他討論烏克蘭的北約成員國資格問題。