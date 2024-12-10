海湖莊園之行沒談妥？杜魯道：若美國徵25%關稅 加拿大將反擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-10 14:00

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加拿大總理杜魯道周一（9 日）表示，如果美國準總統川普真如之前所言，對加拿大進口商品徵收 25% 關稅，加拿大準備以關稅報復。

杜魯道當天在當地商會組織的一場活動上表示：「我方當然會像 8 年前那樣，以多種方式因應不公平的關稅，我方仍在尋找正確應對方式。」

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杜魯道認為，川普在 2018 年對加拿大鋼鐵和鋁徵收關稅後，加拿大的對美報復性關稅是成功的。杜魯道表示，在川普第一個任期時，加拿大便曾對敏感商品徵收過報復性關稅，「我們就是這樣以美國人切實感受到的方式予以回擊」。

杜魯道還指出，跡象表明，美國人已開始清醒地認識到對加拿大產品徵收關稅，會讓美國人的生活變得更貴。

上月底，川普曾在社交平台上宣布，他將對從加拿大和墨西哥進口的商品徵收 25% 關稅，除非這兩個國家採取更多措施，阻止移民和非法毒品流入美國。不久之後，杜魯道緊急造訪了位於美國佛羅里達州的海湖莊園，在那裡見了川普。

在當時的晚宴上，杜魯道和川普討論了貿易和邊境問題。據參加晚宴的人士透露，杜魯道抱怨了關稅對加拿大經濟的影響。川普則反問道：「所以，不從美國榨取 1,000 億美元，加拿大就不能生存了？」

川普還一度開玩笑說，如果加拿大領導人不喜歡，加拿大可以成為美國第 51 個州。