朋億*前11月營收91.88億元 年增12%創同期高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-09 20:15
廠務系統大廠朋億 (6613-TW) 今 (9) 日公布 11 月營收 9.4 億元，月增 6.28%，年減 1.39%，累計前 11 月營收達 91.88 億元，年增 12%，改寫歷年同期新高。
朋億 * 表示，受惠台灣、東南亞地區晶圓廠、封測廠客戶訂單良好認列，以及中國成熟製程擴產熱度延續，帶動 11 月營收較上月成長，公司也持續精進技術、改良施作工法與設備，穩健擴增專業人力及原料供應，在多區業務版圖擴張下，挹注今年累計前 11 月營收寫下歷年同期新高記錄。
展望未來，朋億 * 持審慎樂觀態度。看好半導體相關大廠加大佈局區域化產能擴張，朋億 * 戮力深化中國、台灣、東南亞等地的業務布局，進一步整合垂直水平資源，同步擴大廠務領域水、氣、化供應系統設備，以及製程領域濕製程設備接單，同步拓展「剝離廢液再生系統」、「廢油氣回收系統」、「海水淡化系統」之綠色永續整合服務業務，以期助力未來營運良好成長動能。
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