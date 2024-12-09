朋億*前11月營收91.88億元 年增12%創同期高

朋億 * 表示，受惠台灣、東南亞地區晶圓廠、封測廠客戶訂單良好認列，以及中國成熟製程擴產熱度延續，帶動 11 月營收較上月成長，公司也持續精進技術、改良施作工法與設備，穩健擴增專業人力及原料供應，在多區業務版圖擴張下，挹注今年累計前 11 月營收寫下歷年同期新高記錄。