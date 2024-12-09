〈進出口統計〉11月出口13紅！連4月站穩400億美元 前11月對美首破千億美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-09 19:05

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財政部今（9）日公布最新海關進出口貿易初步統計，11 月出口金額 410.9 億美元，年增 9.7%；進口金額 331.6 億美元，年增 19.8%。出進口互抵後，11 月出超 79.2 億美元。累計前 11 月出口 4,315 億美元，年增 9.9%，進口 3,571.3 億美元，年增 10.6%，規模雙創歷年同期次高。累計 1 至 11 月對美國出口額，首度跨越千億美元大關。

財政部統計處長蔡美娜指出，11 月出口值寫歷年同月次高，且是連 4 個月站上 400 億美元水準 (圖 1)，年增率 9.7% 也優於預期，連 13 個月正成長，歸功 4 大因素，包含全球經濟基本面維持穩定，人工智慧（AI）、高效能運算應用商機加速擴散，時序進入科技新品的備貨週期，以及傳統旺季效應顯現。

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蔡美娜說，受惠 AI 浪潮席捲全球，加上新興科技應用需求，電子零組件出口額 167.3 億美元、創歷年同月最高，年增幅 14.6% 居各貨類之冠，也是近 25 個月來最佳表現，對總出口增幅貢獻率 6 成。

資通與視聽產品 11 月出口 104.7 億美元，年增 11.7%，蔡美娜表示，年增幅收斂主因伺服器、顯示卡等貨品外銷基期已漸墊高，但出口值仍寫歷年同月最佳。

至於傳產貨類，塑橡膠及製品、化學品、基本金屬及製品 11 月出口年增幅較高，分別為 9.1%、7.6%、4.1%；機械方面，雖然中國與香港、東協市場對於自動化機具或是生產半導體的設備需求有所上升，但日本、歐洲買氣仍然相當清淡，正負因素互相抵銷之後，11 月出口僅微幅增加 0.1%。