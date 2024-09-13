旭然看好水資源及循環經濟商機 有望創造全球業務接單動能

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-13 18:03

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旭然展出的產品包括紫外線殺菌機台、海水淡化過濾機組、雨水回收設備等多樣過濾系統，提供多元產業客戶完整系統性過濾與淨化解決方案，成為客戶達成綠色循環目標堅實後盾，並創造旭然整體業務有利發展條件。

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旭然指出，公司旗下工業過濾設備、耗材等產品可有效滿足多元產業對於液體過濾精度、流量、耐溫差等特性，且具備美國 ASME 認證、歐盟 CE 認證、中國 GB 認證等全球認證，以及國內先進過濾實驗室服務 (AFSLS)，能夠滿足多元產業高客製化過濾需求，累積包括半導體暨電子、食品飲料、水資源相關等領域豐富實績，高過濾效率、高精度與高可靠度是能夠取得客戶長期信任及業務合作的關鍵，尤其，今年受惠半導體客戶純水系統訂單，台灣橋頭地區再生水廠與東南亞水資源相關應用訂單貢獻，帶動今年累計 1-8 月水資源相關業務營收比重仍保持 22%。

旭然總經理何宜瑾指出，因應全球水資源循環使用及 ESG 循環經濟趨勢發展，觀察台灣、東南亞等政府積極推動再生水、海水淡化廠興建規劃，其中台灣未來十年仍有超過 16 座再生水廠建置需求，再加上半導體、高科技產業積極精進廠內廢水回收率，為擴大旭然業務接單規模與提高市場競爭力，除採取增進工程組裝能力，推動設備業務接單策略調整，以提供各產業客戶整套完整系統性過濾機組，有效解決客戶面臨缺工之痛點，同時深化與全球超純水、廢水回收系統及無塵室 HEPA 濾網、化學濾網規劃設計之工程公司業務合作，更進一步評估規劃使用過的濾芯進行回收、再生之循環經濟再利用的 ESG 減碳策略，以期創造未來營運正面效果挹注。

展望 2024 年下半年，旭然對於今年整體營運成長深具信心，憑藉旭然多元產業接單策略，加上集團旗下生產基地分散誘因，且集團持續推動業務接單轉型，助力開拓新客戶與加大全球市場推廣力道，同時旭然仍積極拓展台灣再生水廠、海水淡化廠過濾業務接單。