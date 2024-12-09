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鉅亨速報

營收速報 - 元翎(4564)11月營收1.31億元年增率高達43.35％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 17:15


元翎(4564-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.31億元，年增率43.35%，月增率24.33%。

今年1-11月累計營收為10.03億元，累計年增率-16.97%。

最新價為21.7元，近5日股價下跌-0.23%，相關電機機械上漲0.72%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+105 張
  • 外資買賣超：+103 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.31億 43% 24%
24/10 1.05億 6% 48%
24/9 7,138萬 -24% -27%
24/8 9,809萬 -14% -18%
24/7 1.20億 1% 14%
24/6 1.05億 -20% 15%

元翎(4564-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各式迷你高壓充氣鋼瓶(charger)及各式高壓容器。CA02990 其他金屬製品製造業。C114010 食品添加物製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收元翎

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