營收速報 - 元翎(4564)11月營收1.31億元年增率高達43.35％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 17:15
今年1-11月累計營收為10.03億元，累計年增率-16.97%。
最新價為21.7元，近5日股價下跌-0.23%，相關電機機械上漲0.72%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+105 張
- 外資買賣超：+103 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|1.31億
|43%
|24%
|24/10
|1.05億
|6%
|48%
|24/9
|7,138萬
|-24%
|-27%
|24/8
|9,809萬
|-14%
|-18%
|24/7
|1.20億
|1%
|14%
|24/6
|1.05億
|-20%
|15%
元翎(4564-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各式迷你高壓充氣鋼瓶(charger)及各式高壓容器。CA02990 其他金屬製品製造業。C114010 食品添加物製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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