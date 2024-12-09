營收速報 - 敦泰(3545)11月營收15.22億元年增率高達30.27％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 15:15
今年1-11月累計營收為132.95億元，累計年增率7.81%。
最新價為88.1元，近5日股價上漲0.11%，相關半導體業上漲6.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1590 張
- 外資買賣超：+1805 張
- 投信買賣超：-271 張
- 自營商買賣超：+56 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|15.22億
|30%
|7%
|24/10
|14.22億
|16%
|0%
|24/9
|14.20億
|12%
|20%
|24/8
|11.82億
|-8%
|-2%
|24/7
|12.11億
|15%
|25%
|24/6
|9.66億
|12%
|3%
敦泰(3545-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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