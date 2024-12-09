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鉅亨速報

營收速報 - 敦泰(3545)11月營收15.22億元年增率高達30.27％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 15:15


敦泰(3545-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣15.22億元，年增率30.27%，月增率6.96%。

今年1-11月累計營收為132.95億元，累計年增率7.81%。

最新價為88.1元，近5日股價上漲0.11%，相關半導體業上漲6.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1590 張
  • 外資買賣超：+1805 張
  • 投信買賣超：-271 張
  • 自營商買賣超：+56 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 15.22億 30% 7%
24/10 14.22億 16% 0%
24/9 14.20億 12% 20%
24/8 11.82億 -8% -2%
24/7 12.11億 15% 25%
24/6 9.66億 12% 3%

敦泰(3545-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收敦泰

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