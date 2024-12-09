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營收速報 - 廣達(2382)11月營收1,413.54億元年增率高達36.44％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 15:15


廣達(2382-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1,413.54億元，年增率36.44%，月增率4.02%。

今年1-11月累計營收為1.27兆元，累計年增率28%。

最新價為296元，近5日股價上漲2.06%，相關電腦週邊上漲4.64%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-8354 張
  • 外資買賣超：-8951 張
  • 投信買賣超：+405 張
  • 自營商買賣超：+192 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1,413.54億 36% 4%
24/10 1,358.93億 49% -12%
24/9 1,551.10億 58% 7%
24/8 1,451.77億 43% 17%
24/7 1,242.63億 43% 12%
24/6 1,113.18億 23% 10%

廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收廣達

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