〈陸股盤後〉中國11月CPI僅上升0.2% 三大指數同步走低

中國 A 股市場三大指數周一（9 日）收盤同步走低，中國 11 月消費者物價指數（CPI）減速，連續第三個月回落，《彭博》指出，最新數據顯示政府提出的支撐經濟與信心的措施，不足以提振內需。

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中國國家統計局周一公布的數據顯示，11 月 CPI 年升 0.2％，升幅小於經濟學家原估的 0.4％。生產者物價指數（PPI）降 2.5%，連續第 26 個月下滑。

《彭博》指出，中國一直想擺脫通縮，但目前消費成長力道仍遠低於疫情前的水準，而經濟放緩促使政府和央行從 9 月起開始推出一系列刺激措施。