海信集團大裁員？大砍30%員工 分年前年後兩波
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-09 14:30
日前多位自稱中國海信員工的人士在社交平台說：「海信集團正面臨大規模裁員，員工數量從 11 萬人減少至 8 萬人，裁員比例可能在 20%～30% 之間。」
據《藍鯨新聞》周一（9 日）報導，另有認證為海信家電員工的網友在社交平台表示：「一半一半，下周會出名單，整體 30%，分年前和年後兩波。」
多位海信旗下員工證實上述傳聞，但他們不清楚具體計畫與比重。其中一位校招員工表示：「自己已經收到裁員通知，主要裁應屆和社招新人，目前因為對補償有異議，已在跟公司積極溝通中。」
一名來自青島海信網路科技公司的員工也說：「很多人已經談話了」。另一位在職海信員工則稱：「網上消息過於誇張，具體裁員人數可能沒那麼多，但是整體來說今年訂單要比往年少。」
針對上述消息，《藍鯨新聞》以投資者身分分別致海信家電 (000921-CN) 和海信視像 (600060-CN) ，海信家電工作人員回覆稱：「應該不會，具體還沒有確定，投資者需要自行研判，至於詳細情況不方便透露。而且，上述消息也不確切。」海信視像工作人員則稱：「還沒接到相關通知。」
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