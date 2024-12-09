海信集團大裁員？大砍30%員工 分年前年後兩波

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-09 14:30

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日前多位自稱中國海信員工的人士在社交平台說：「海信集團正面臨大規模裁員，員工數量從 11 萬人減少至 8 萬人，裁員比例可能在 20%～30% 之間。」

據《藍鯨新聞》周一（9 日）報導，另有認證為海信家電員工的網友在社交平台表示：「一半一半，下周會出名單，整體 30%，分年前和年後兩波。」

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多位海信旗下員工證實上述傳聞，但他們不清楚具體計畫與比重。其中一位校招員工表示：「自己已經收到裁員通知，主要裁應屆和社招新人，目前因為對補償有異議，已在跟公司積極溝通中。」