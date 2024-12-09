敘利亞總統搭機落跑！川普說話了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-09 09:30

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據美國《CNN》報導，美國準總統川普周日（8 日）在社交平台上對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權垮台發表了自己的看法。

川普在社交平台 Truth Social 上發文稱：「阿塞德已經下台，離開了自己的國家，而且俄羅斯不再有興趣保護他。」他說：「俄羅斯根本沒有理由駐扎在那裡，他們因烏克蘭戰爭對敘利亞失去了興趣。」

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川普在帖文中還強調了俄羅斯與烏克蘭在戰爭中死亡的士兵人數，並呼籲結束戰爭。

「應該立即停火，開始談判。」川普寫道，但他沒有具體說明指的是哪場衝突。

川普上周六曾在社交媒體上表示，美國不應捲入敘利亞的衝突。據《路透社》報導，美國目前在敘利亞駐有約 900 名軍人。川普曾在第一個總統任期內表示希望撤出駐敘利亞的美軍。

中國外交部發言人周日則表示，中方密切關注敘利亞局勢發展，希望敘利亞儘快恢復穩定。中國政府已積極協助有意願的中國公民安全有序離敘，同在敘留守中國公民保持聯繫，並做好安全指導。