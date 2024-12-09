敘利亞變天！反抗軍攻入首都大馬士革 總統傳搭機逃亡

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-12-09 08:00

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沒想到，敘利亞反抗軍發起的這一輪閃電攻勢，僅僅兩周就迎來了大結局時刻。戰事監控團體「敘利亞人權瞭望台組織」周日（8 日）表示，反抗軍發起閃電攻勢，攻占敘國大片領土後，總統阿塞德已離境。

據《法新社》報導，「敘利亞人權瞭望台組織」主任 Rami Abdel Rahman 聲稱，在政府軍和安全部隊撤離前，阿塞德已經從大馬士革國際機場離開敘利亞。

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反抗軍稱，已經佔領了首都大馬士革，並宣布「阿塞德政權結束」，敘利亞已經翻開了「歷史新篇章」。反抗軍並表示，阿塞德已經「逃跑」。

敘利亞總理賈拉利周日表示，政府已經準備與反對派合作，會和平移交政權。

賈拉利指出，「我人正在家裡，沒有離開，因為我屬於這個國家」，白天會前往辦公室繼續工作。他呼籲民眾不要破壞公共設施。

反抗軍領袖喬拉尼表示，國家機關將由賈拉利負責監督，直至權力移交為止。這顯示在反抗軍宣布推翻阿塞德後，將努力確保權力有序過渡。

據《半島電視台》報導，在反抗軍攻破中部重鎮霍姆斯數小時後，大馬士革也快速淪陷。與此前在阿勒頗、哈馬、霍姆斯看到的情況一樣，政府軍在大馬士革幾乎沒有進行大規模抵抗。

外界對政府軍缺乏戰鬥意願的程度感到震驚。知名中東軍事專家 Elias Hanna 感嘆道：「沒有人想到敘利亞軍隊會如此脆弱。這支軍隊缺乏戰鬥的意願——從阿勒頗到首都大馬士革，全是如此。」