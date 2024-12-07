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鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱德維亞軟體GWRE-US的目標價調升至228元，幅度約6.05%

鉅亨網新聞中心 2024-12-07 00:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對凱德維亞軟體(GWRE-US)提出目標價估值：中位數由215元上修至228元，調升幅度6.05%。其中最高估值231元，最低估值135元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予凱德維亞軟體評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀3位。

凱德維亞軟體今(7日)收盤價為176.0725元。近5日股價上漲6.05%，標普指數上漲1.27%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GWRE市場預估目標價

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