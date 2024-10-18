鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱德維亞軟體(GWRE-US)EPS預估下修至1.92元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 00:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對凱德維亞軟體(GWRE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.95元下修至1.92元，其中最高估值2.26元，最低估值1.62元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.26(2.26)
|2.79
|3.81
|4.38
|最低值
|1.62(1.62)
|2.06
|2.88
|4.38
|平均值
|1.94(1.96)
|2.46
|3.32
|4.38
|中位數
|1.92(1.95)
|2.46
|3.35
|4.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.49億
|13.38億
|15.63億
|17.49億
|最低值
|11.00億
|12.74億
|14.24億
|17.49億
|平均值
|11.41億
|13.06億
|14.96億
|17.49億
|中位數
|11.43億
|13.06億
|14.94億
|17.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.33
|-0.79
|-2.16
|-1.36
|-0.07
|營業收入
|7.42億
|7.43億
|8.13億
|9.05億
|9.80億
詳細資訊請看美股內頁：
凱德維亞軟體(GWRE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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