鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估上修至1.91元，預估目標價為127.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 18:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.91元，其中最高估值2.16元，最低估值1.51元，預估目標價為127.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.16(1.92)
|1.89
|2.33
|最低值
|1.51(1.51)
|0.57
|0.61
|平均值
|1.85(1.81)
|1.51
|1.76
|中位數
|1.91(1.88)
|1.57
|1.88
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.57億
|16.32億
|17.53億
|18.13億
|最低值
|13.66億
|13.72億
|16.21億
|17.68億
|平均值
|15.32億
|15.72億
|16.76億
|17.91億
|中位數
|15.47億
|15.87億
|16.74億
|17.91億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.22
|1.24
|2.96
|6.04
|3.70
|營業收入
|10.40億
|10.56億
|11.54億
|14.30億
|15.45億
詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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