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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估上修至1.91元，預估目標價為127.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 18:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.91元，其中最高估值2.16元，最低估值1.51元，預估目標價為127.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.16(1.92)1.892.33
最低值1.51(1.51)0.570.61
平均值1.85(1.81)1.511.76
中位數1.91(1.88)1.571.88

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值15.57億16.32億17.53億18.13億
最低值13.66億13.72億16.21億17.68億
平均值15.32億15.72億16.76億17.91億
中位數15.47億15.87億16.74億17.91億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.221.242.966.043.70
營業收入10.40億10.56億11.54億14.30億15.45億

詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCPT

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