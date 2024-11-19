鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估下修至1.88元，預估目標價為127.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-19 04:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.91元下修至1.88元，其中最高估值2.16元，最低估值1.49元，預估目標價為127.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.16(2.16)
|3.05
|3.85
|最低值
|1.49(1.49)
|0.57
|0.61
|平均值
|1.82(1.86)
|1.64
|1.98
|中位數
|1.88(1.91)
|1.6
|1.88
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.59億
|16.37億
|17.75億
|18.23億
|最低值
|15.41億
|14.12億
|14.67億
|17.68億
|平均值
|15.48億
|15.79億
|16.55億
|17.96億
|中位數
|15.47億
|15.83億
|16.67億
|17.96億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.22
|1.24
|2.96
|6.04
|3.70
|營業收入
|10.40億
|10.56億
|11.54億
|14.30億
|15.45億
詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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