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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applovin Corp - Class AAPP-US的目標價調升至351.5元，幅度約3.69%

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Applovin Corp - Class A(APP-US)提出目標價估值：中位數由339元上修至351.5元，調升幅度3.69%。其中最高估值490元，最低估值180元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予Applovin Corp - Class A評價：積極樂觀23位、保持中立7位、保守悲觀0位。

Applovin Corp - Class A今(6日)收盤價為379.07元。近5日股價上漲3.69%，標普指數上漲1.27%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股APP市場預估目標價

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Applovin Corp - Class A379.071.44%

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