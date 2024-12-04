AI廣告太強悍！妖股AppLovin漲逾845% 輾壓輝達 創始人與高管全登上《富比士》富豪榜

鉅亨網許家華 綜合報導 2024-12-04 09:43

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在多數 AI 企業面臨商業化困境之際，AppLovin 卻異軍突起。外媒周二 (3 日) 報導，美國 AI 廣告行銷巨頭 AppLovin (APP-US) 周二再大漲 7.62%，收每股 366.55 美元，自年初的每股 38.78 美元飆升迄今，漲幅超過 845%，遠超越美國 AI 運算巨擘輝達 (NVDA-US) 同期表現 (漲幅不到 200%)，顯示出 AppLovin 在市場中的強勁勢頭。

AppLovin 在最新財報中顯示，季度營收達到 12 億美元，年增 39%；淨利潤為 4.34 億美元，年增 300%。這一成長主要得益於其 AI 廣告引擎 AXON 2.0 的優化，使得廣告技術平台的調整利潤率達到 78%。這種顯著的成長表明，AppLovin 已成功地將 AI 技術融入其核心業務中，並利用這項技術提升了廣告投放的效率和效果。

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AppLovin 於 2023 年 2 月推出的 AI 引擎 AXON 2.0，已成功應用於其一站式廣告平台 AppDiscovery 和 AI 廣告製作平台 SparkLabs。前者專注於廣告投放的精準度與效率 (即負責找到廣告目標用戶)，後者則利用 AI 技術製作各類廣告素材，不僅用時可以縮短至一到兩週內，而且製作成本也大幅降低，按其官網的說法，甚至可以免費代生成 AI 廣告。

例如平常會在看影片中途彈出，或是夾在推文內容中間的，用於引流的試玩小遊戲。 AppLovin 把這類帶有廣告性質的小遊戲稱作「元遊戲」，用戶點進去通常會跳到同類但不同開發商的其他小遊戲，顯著提升了廣告效果。

目前，有用戶互動功能的 SparkLabs 試玩廣告能使平均 IPM 提升率達到 250%，動態展示遊戲玩法的影片廣告能使平均 IPM 提升率達到 200%。 (IPM 是用來衡量每千次廣告展示次數的應用程式安裝數量的指標。) 這些平台的成功使得 AppLovin 能夠吸引更多的廣告客戶，並提高了其市佔率。

此外，SparkLabs 還能產生靜態的展示廣告和麵向連網電視場景的 CTV 廣告。

SparkLabs 在 2023 年的年度審視中發現，在廣告創意設計和廣告素材製作方面，SparkLabs 團隊使用 AI 技術的總量增加近 3 倍，主要用於生成模型、美學風格化、生成式文字轉語音等情況。 SparkLabs 官方數據顯示，這些用了 AI 語音生成技術的廣告創意設計，得獎數量比 2022 年多了 118%，同時，AI 工具為其廣告創意工作流程節省了 1600 個小時。

目前，AppLovin 的日活躍用戶數已達到 14 億，這一數字與 TikTok 和中國社交軟體微信相當，顯示出其在用戶基礎上的強大影響力。隨著用戶數量的增加，AppLovin 廣告投放需求也隨之上升，進一步推動公司的成長。

AppLovin 聯合創始人兼執行長亞當 · 福魯吉的個人淨資產已達到 102 億美元，位列 2024 年《富比士》全球億萬富豪榜第 256 位，並以 127 億美元的身家躋身彭博全球 200 位億萬富豪榜。

與 2022 年相比，福魯吉的個人淨資產在短短兩年內增加了近 7 倍，顯示出其在 AI 產業高速成長的成功。截止 11 月 23 日，AppLovin 已有 5 位主管登上 2024 年《富比士》全球億萬富豪榜，展現該公司在 AI 廣告領域的強勁表現。

作為一家集 AI 技術、廣告行銷與遊戲開發於一身的公司，AppLovin 的成功不僅證明了 AI 技術在廣告創作與傳播中的潛力，也為未來的廣告業務模式提供了新的可能性。