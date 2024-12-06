鉅亨速報 - Factset 最新調查：UiPath公司(PATH-US)EPS預估上修至0.45元，預估目標價為16.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對UiPath公司(PATH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.41元上修至0.45元，其中最高估值0.61元，最低估值0.39元，預估目標價為16.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.61(0.44)
|0.79
|0.68
|0.75
|最低值
|0.39(0.38)
|0.37
|0.49
|0.58
|平均值
|0.46(0.41)
|0.5
|0.57
|0.67
|中位數
|0.45(0.41)
|0.49
|0.57
|0.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.34億
|16.30億
|18.46億
|19.64億
|最低值
|14.21億
|15.46億
|16.81億
|19.64億
|平均值
|14.28億
|15.85億
|17.57億
|19.64億
|中位數
|14.30億
|15.83億
|17.60億
|19.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.00
|-0.18
|-1.16
|-0.60
|-0.16
|營業收入
|3.36億
|6.08億
|8.92億
|10.59億
|13.08億
詳細資訊請看美股內頁：
UiPath公司(PATH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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