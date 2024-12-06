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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UiPath公司(PATH-US)EPS預估上修至0.45元，預估目標價為16.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對UiPath公司(PATH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.41元上修至0.45元，其中最高估值0.61元，最低估值0.39元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.61(0.44)0.790.680.75
最低值0.39(0.38)0.370.490.58
平均值0.46(0.41)0.50.570.67
中位數0.45(0.41)0.490.570.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.34億16.30億18.46億19.64億
最低值14.21億15.46億16.81億19.64億
平均值14.28億15.85億17.57億19.64億
中位數14.30億15.83億17.60億19.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.00-0.18-1.16-0.60-0.16
營業收入3.36億6.08億8.92億10.59億13.08億

詳細資訊請看美股內頁：
UiPath公司(PATH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPATH

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