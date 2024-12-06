鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cooper Companies, Inc.(COO-US)EPS預估下修至3.98元，預估目標價為116.50元
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Cooper Companies, Inc.(COO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.06元下修至3.98元，其中最高估值4.13元，最低估值3.96元，預估目標價為116.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.13(4.13)
|4.78
|5.5
|5.63
|最低值
|3.96(3.94)
|4.35
|4.83
|5.5
|平均值
|4.01(4.06)
|4.48
|5.03
|5.57
|中位數
|3.98(4.06)
|4.43
|4.99
|5.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|42.53億
|45.67億
|49.14億
|52.09億
|最低值
|41.09億
|43.70億
|46.19億
|51.06億
|平均值
|41.53億
|44.24億
|47.54億
|51.58億
|中位數
|41.28億
|43.98億
|47.34億
|51.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.20
|14.79
|1.94
|1.48
|營業收入
|24.31億
|29.23億
|33.08億
|35.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Cooper Companies, Inc.(COO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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