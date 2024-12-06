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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cooper Companies, Inc.(COO-US)EPS預估下修至3.98元，預估目標價為116.50元

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Cooper Companies, Inc.(COO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.06元下修至3.98元，其中最高估值4.13元，最低估值3.96元，預估目標價為116.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.13(4.13)4.785.55.63
最低值3.96(3.94)4.354.835.5
平均值4.01(4.06)4.485.035.57
中位數3.98(4.06)4.434.995.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值42.53億45.67億49.14億52.09億
最低值41.09億43.70億46.19億51.06億
平均值41.53億44.24億47.54億51.58億
中位數41.28億43.98億47.34億51.58億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.2014.791.941.48
營業收入24.31億29.23億33.08億35.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Cooper Companies, Inc.(COO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCOO

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