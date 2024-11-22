鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.5元，預估目標價為12.63元
鉅亨網新聞中心 2024-11-22 18:15
根據FactSet最新調查，共34位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.52元上修至-0.5元，其中最高估值-0.34元，最低估值-1.48元，預估目標價為12.63元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|-0.34(-0.34)
|0.1
|0.85
|最低值
|-1.48(-1.48)
|-1.34
|-0.83
|平均值
|-0.66(-0.66)
|-0.34
|0.01
|中位數
|-0.5(-0.52)
|-0.25
|0.05
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|70.07億
|134.63億
|226.36億
|最低值
|54.48億
|71.82億
|84.05億
|平均值
|61.04億
|103.08億
|132.91億
|中位數
|60.62億
|104.20億
|130.72億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.79
|-0.83
|-0.92
|-1.58
|-1.68
|營業收入
|3.36億
|8.47億
|32.54億
|39.88億
|43.30億
詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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