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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統(VEEV-US)EPS預估上修至6.44元，預估目標價為273.50元

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Veeva系統(VEEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.23元上修至6.44元，其中最高估值6.53元，最低估值6.19元，預估目標價為273.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.53(6.33)7.368.499.39
最低值6.19(6.19)6.577.188.8
平均值6.38(6.24)6.957.778.95
中位數6.44(6.23)6.947.848.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.30億31.24億35.67億40.02億
最低值27.04億30.11億33.34億39.07億
平均值27.19億30.52億34.42億39.47億
中位數27.23億30.56億34.41億39.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.902.362.633.003.22
營業收入11.04億14.65億18.51億21.55億23.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Veeva系統(VEEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVEEV

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