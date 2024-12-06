鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統(VEEV-US)EPS預估上修至6.44元，預估目標價為273.50元
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Veeva系統(VEEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.23元上修至6.44元，其中最高估值6.53元，最低估值6.19元，預估目標價為273.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.53(6.33)
|7.36
|8.49
|9.39
|最低值
|6.19(6.19)
|6.57
|7.18
|8.8
|平均值
|6.38(6.24)
|6.95
|7.77
|8.95
|中位數
|6.44(6.23)
|6.94
|7.84
|8.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.30億
|31.24億
|35.67億
|40.02億
|最低值
|27.04億
|30.11億
|33.34億
|39.07億
|平均值
|27.19億
|30.52億
|34.42億
|39.47億
|中位數
|27.23億
|30.56億
|34.41億
|39.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.90
|2.36
|2.63
|3.00
|3.22
|營業收入
|11.04億
|14.65億
|18.51億
|21.55億
|23.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Veeva系統(VEEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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