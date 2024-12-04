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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統VEEV-US的目標價調升至252.5元，幅度約3.06%

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 20:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Veeva系統(VEEV-US)提出目標價估值：中位數由245元上修至252.5元，調升幅度3.06%。其中最高估值286元，最低估值173元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予Veeva系統評價：積極樂觀19位、保持中立11位、保守悲觀1位。

Veeva系統今(4日)收盤價為226.46元。近5日股價上漲3.06%，標普指數上漲0.47%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VEEV市場預估目標價

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