鉅亨速報 - Factset 最新調查：百富門BF.B-US的目標價調升至47元，幅度約4.44%
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對百富門(BF.B-US)提出目標價估值：中位數由45元上修至47元，調升幅度4.44%。其中最高估值61元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予百富門評價：積極樂觀4位、保持中立11位、保守悲觀4位。
百富門今(6日)收盤價為45.38元。近5日股價下跌4.44%，標普指數上漲1.27%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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