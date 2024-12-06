鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統VEEV-US的目標價調升至273.5元，幅度約8.32%
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Veeva系統(VEEV-US)提出目標價估值：中位數由252.5元上修至273.5元，調升幅度8.32%。其中最高估值320元，最低估值183元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予Veeva系統評價：積極樂觀19位、保持中立11位、保守悲觀1位。
Veeva系統今(6日)收盤價為231.66元。近5日股價上漲8.32%，標普指數上漲1.27%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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