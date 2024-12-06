search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統VEEV-US的目標價調升至273.5元，幅度約8.32%

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Veeva系統(VEEV-US)提出目標價估值：中位數由252.5元上修至273.5元，調升幅度8.32%。其中最高估值320元，最低估值183元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予Veeva系統評價：積極樂觀19位、保持中立11位、保守悲觀1位。

Veeva系統今(6日)收盤價為231.66元。近5日股價上漲8.32%，標普指數上漲1.27%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股VEEV市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Veeva系統231.66-2.56%

延伸閱讀


Empty