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鉅亨速報 - Factset 最新調查：多倫多道明銀行(TD-US)EPS預估下修至5.59元，預估目標價為56.74元

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對多倫多道明銀行(TD-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.77元下修至5.59元，其中最高估值5.86元，最低估值4.82元，預估目標價為56.74元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.86(5.97)6.437.137.61
最低值4.82(4.82)5.097.137.61
平均值5.58(5.67)67.137.61
中位數5.59(5.77)6.097.137.61

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值378.67億396.65億
最低值373.79億382.15億
平均值376.58億391.14億
中位數376.61億394.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.786.157.364.16
營業收入398.88億382.75億486.91億760.11億

詳細資訊請看美股內頁：
多倫多道明銀行(TD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTD

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