鉅亨速報 - Factset 最新調查：多倫多道明銀行(TD-US)EPS預估下修至5.59元，預估目標價為56.74元
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對多倫多道明銀行(TD-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.77元下修至5.59元，其中最高估值5.86元，最低估值4.82元，預估目標價為56.74元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.86(5.97)
|6.43
|7.13
|7.61
|最低值
|4.82(4.82)
|5.09
|7.13
|7.61
|平均值
|5.58(5.67)
|6
|7.13
|7.61
|中位數
|5.59(5.77)
|6.09
|7.13
|7.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|378.67億
|396.65億
|最低值
|373.79億
|382.15億
|平均值
|376.58億
|391.14億
|中位數
|376.61億
|394.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.78
|6.15
|7.36
|4.16
|營業收入
|398.88億
|382.75億
|486.91億
|760.11億
詳細資訊請看美股內頁：
多倫多道明銀行(TD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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