鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ulta美妝ULTA-US的目標價調升至450元，幅度約12.5%
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Ulta美妝(ULTA-US)提出目標價估值：中位數由400元上修至450元，調升幅度12.5%。其中最高估值510元，最低估值300元。
綜合評級 - 共有32位分析師給予Ulta美妝評價：積極樂觀13位、保持中立17位、保守悲觀2位。
Ulta美妝今(6日)收盤價為392.87元。近5日股價上漲12.5%，標普指數上漲1.27%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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