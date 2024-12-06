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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ulta美妝ULTA-US的目標價調升至450元，幅度約12.5%

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Ulta美妝(ULTA-US)提出目標價估值：中位數由400元上修至450元，調升幅度12.5%。其中最高估值510元，最低估值300元。

綜合評級 - 共有32位分析師給予Ulta美妝評價：積極樂觀13位、保持中立17位、保守悲觀2位。

Ulta美妝今(6日)收盤價為392.87元。近5日股價上漲12.5%，標普指數上漲1.27%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ULTA市場預估目標價

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