台新金耶誕點燈 總座祈願新新併順利 樂觀看明年台灣經濟

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-06 19:02

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林維俊今 (6) 日親自出席點燈儀式，與逾百名現場嘉賓、民眾，一同倒數點亮象徵「認真永續」的巨型聖誕樹，台新金獨董王美花、台新金董事郭瑞嵩、台新金財務長賴昭吟、台新銀行董事吳昕豪、台新投信董事長鄭貞茂等高層主管皆參加，新光金方面，魏寶生偕同新光人壽副董洪士琪、新光銀行董事長賴進淵、元富證券董事長陳俊宏、新光金副董吳東明也來共襄盛舉。

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媒體問及，此次參與點燈活動是否有許下願望，林維俊表示，自己並非矯情造作，真的是希望國泰民安，整個國家都能順暢，大家都能順利。

若以公司角度出發，林維俊說，希望在主管機關的指導下，新新併購案能夠順利的進行，目前不預測日期，真的就是與主管機關好好的溝通，主管機關也會給予指導，看看什麼該修改、什麼該做的，都會努力去做。

至於與工會協商方面，林維俊表示，前一陣子是在等他們選出協商代表，現在選出來以後，就會積極的去跟他們溝通，秉持著希望大家都能夠留下來一起努力的心態，希望兩家人力資源整合，成為最強的人力資源池，一起來為更大、更好的金控來努力，他強調，工會方面不是問題，會很誠懇的來跟他們溝通。

對於台灣明年總體經濟展望，林維俊持樂觀看法，他指出，川普代表的是一個變數，環顧全世界，台灣今年經濟表現真的很不錯，主計總處日前更上修全年 GDP 成長至 4.27%，此外，台灣的通貨膨脹率也控制在不錯的水準，台新金當然還有更好的空間，和世界來比較，台灣應該為自己加油一下，真的是表現得還可以。

台灣經濟成長動能是否有辦法延續到明年？林維俊認為，這個榮景還是在持續當中。

外界關切股利政策議題，對此，林維俊表示，台新金今年前 11 月的 EPS 已經來到 1.35 元，再加上未分配的盈餘也可以拿來分配，我們相當有信心，提出非常有競爭力的股利，來回報給投資人、股東。

配發方向上，林維俊說，會朝向多一點現金、少一點股票去發展，但都還在規劃當中，要等明年董事會通過以後，才能正式對外公告。