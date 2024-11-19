台新銀優利齊發 美元3個月年息5%、台幣12個月1.88%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-19 10:31

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美國總統大選結果出爐，川普成功重返白宮，引發投資人對未來貨幣政策的高度關注，11 月美國聯準會 (Fed) 隨即宣布降息 1 碼，民眾可持續關注 12 月利率點陣圖的變化。台新銀行年底推出多項專案定存優惠，為客戶打造領取高收益的定存方案，有助資產穩健增值，其中，「好享利 8 外幣定存專案」美元 3 個月年息 5%，「新優利 2 臺幣定存專案」享有台幣 12 個月年息 1.88%。

在 Fed 降息後，台灣市場中可見美元 3 個月牌告利率區間多在 2.7%~2.75%，台新銀行「好享利 8 外幣定存專案」不僅提供美元 3 個月年息 5%，承作門檻更只要 1000 美元起，考量到市場仍有不確定因素，民眾可選擇高利率且有固定收益的優利定存作為靈活調整資產配置的理想選擇，本專案限時、限量至今年 11 月 29 日止。

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台新銀行提醒，由於 Fed 已在 2024 年 9 月降息 2 碼、11 月降息 1 碼，根據 CME FedWatch 工具，市場預期 12 月 Fed 還有機會再降息 1 碼，在降息循環的帶動下，有美元資金存放需求的民眾，可以把握時機承作「好享利 8 外幣定存專案」賺取較高利息。

為了滿足客戶的多元貨幣配置需求，台新銀行還提供「新優利 2 臺幣定存專案」，台幣 12 個月期年息高達 1.88%，最低 10 萬元新資金即可參加，專案活動限額並限時至今年 12 月 31 日截止。

以單筆存入金額新台幣 299 萬元為例，定存 12 個月，累計利息為 56212 元，平均每月利息則為 4684 元，換算每月領取的利息可以購買便利超商 104 杯大杯美式咖啡 (45 元)，定存不僅保本還能以利息收入賺取日常花費。