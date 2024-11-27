LINE攜手統一數網 透過LINE RMN Solution加大行銷力道

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-27 16:19

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LINE 今 (27) 日舉辦 LINE BIZ CONVERGE 2024，指出全台官方帳號達到 309 萬，宣布將攜手統一數網，透過 LINE RMN Solution 零售媒體聯播網，結合 LINE Beacon 與線上線下消費數據，助攻行銷力道，預計明年上半年納入 OPENPOINT 的 1800 萬會員數據。

LINE 推出 LINE RMN(Retail Media Network)Solution 零售媒體聯播網，結合 LINE Beacon、LINE Cross Buy 及 DMP 聯盟，串連生態圈內外的消費數據，幫助品牌主利用第一方數據精準投放廣告。

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LINE 表示，為拓展數據庫，攜手 DMP 合作夥伴統一數網，預計在明年上半年納入 OPENPOINT 的 1800 萬數據。 LINE 企業解決方案事業部資深總監蔡昆錡指出，數據驅動行銷策略仍須以消費者數據為核心，是行銷成功的關鍵，而 LINE RMN Solution 整合生態圈及外部資源，提升數據收集與分析能力，為品牌提供精準的行銷方案。

LINE 台灣企業解決方案事業部總經理王俞蓉表示，品牌需要在快速變化的市場中不斷創新，掌握媒體工具與技術尤為重要。