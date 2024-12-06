〈陸股盤後〉三大指數齊漲逾1% 滬指重返3400點 AI、金融與創新藥族群領漲 

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-06 16:00

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中國 A 股三大指數周五 (5 日) 連兩日收漲，上證指數(SSEC) 重返 3400 點，專家認為今日 A 股集體上攻，直接原因可能是年底兩大重磅會議時間窗口即將抵達。

滬指周五收漲 1.05% 至 3404.08 點，深證成指 (SZI) 漲 1.47% 至 10791.34 點，創業板指漲 2.05% 至 2267.06 點，上證 50、科創 50 指數均漲超 1%，滬深北三合計成交 18179 億元。

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大盤方面，AI 應用、大金融、大基建等類股領漲，福石控股、佳雲科技、視覺中國、華揚聯眾、吉視傳媒等 20 檔 AI 概念股漲停，保險族群亦大漲表現，天茂集團連兩天收漲停，新華保險漲近 7%，新型城鎮概念走強，節能鐵漢等多股漲停，機器人概念股也表現活躍，愛仕達等多股漲停。

此外，傳媒娛樂、低價股、CXO 概念等板塊也漲幅居前，稀土永磁概念股、PEEK 材料、BC 電池、工業母機等族群則跌幅居前，英洛華等跌逾 5%。

消息面上，OpenAI 為期 12 天的活動開幕，OpenAI 首日便發布「滿血版」推理模型 o1 和 ChatGPT Pro。根據該公司介紹，o1 是世界上最聰明的模型，比 o1-preview 更聰明、更快速、功能更多。ChatGPT Pro 則能夠充分利用模型和工具，包括無限接入 OpenAI o1 和一個僅有 Pro 版本的 o1。

此外，美國立法者正考慮對法案進行更改，妥協版本內容包括增加對相關公司行政審查環節，而非自動禁止生物製藥公司與中國公司合作

根據 Wind 統計數據，滬深北三市共 3632 檔股票上漲，1646 檔下跌，平盤有 91 檔股票，另據大智慧 VIP，滬深北三市共有 145 檔股票漲幅在 9% 以上，17 檔股票跌幅在 9% 以上。

光大證券指出，政策的持續支持以及賺錢效應帶來的資金流入將有望進一步提升市場估值。短期內，市場交易或仍圍繞政策預期展開，今年 12 月與明年 3 月或將是市場行情演繹的重要時間節點。