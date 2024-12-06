〈焦點股〉達欣工業績優 股價跳空開高創4個月來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-06 09:50

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達欣工 (2535-TW) 2024 年前三季稅後純益 9.1 億元，年增 5.6%，每股純益達 3.5 元，由於在手包括台積電 (2330-TW) 等建廠工程量高，在建案工程金額達 898 億元，其中並以科技廠房案的 61% 占比最高，達欣工 (6) 日早盤以跳空開出，最高價達 55.5 元，量能放大，股價創 4 個月來新高。

集中市場營建類股指數今天早盤上漲幅度也達 0.42%

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達欣工 2024 年最新獲利狀況， 達欣工 2024 年前三季營收 111.84 億元，毛利率 9.51%，年減 2.62 個百分點，2024 年前三稅後純益 9.1 億元，年增 5.6%，每股純益 3.5 元。

達欣工主要承攬的工程案包含公共工程、廠辦、住宅及商辦案；已簽約案量達 19 案 898 億元，並已認列其中 65.2% 工程金額；達欣工目前在手仍有 313 億元承建未認列工程案。