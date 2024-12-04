達欣工減資拉高EPS奏效 在建案898億元科技廠房案占比達61%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-04 16:15

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達欣工 (2535-TW) 2024 年前三季稅後純益 9.1 億元，年增 5.6%，主要在現金減資縮減股本奏功，推升每股純益達 3.5 元，遠比 2023 年同期的每股純益 2.65 元表現更亮麗，而達欣工目前在建案工程金額達 898 億元，其中並以科技廠房案的 61% 占比最高。

老牌營造廠商達欣工去年辦理現金減資 20%，退還股東每股 2 元現金，減資後股本將由 33.85 億元，降至目前的 27.08 億元。

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達欣工今 (4) 召開法說會，公布 2024 年最新獲利狀況， 達欣工 2024 年前三季營收 111.84 億元，毛利率 9.51%，年減 2.62 個百分點，2024 年前三稅後純益 9.1 億元，年增 5.6%，每股純益 3.5 元。

達欣工主要承攬的工程案包含公共工程、廠辦、住宅及商辦案；已簽約案量達 19 案 898 億元，並已認列其中 65.2% 工程金額；達欣工目前在手仍有 313 億元承建未認列工程案。

達欣工開發部門 2024 年有總銷 20 億元的「信義文華」及總銷 6 億 元「東門馥寓」完工入帳，但原預估的「信義文華」在第四季起取得使用執照開始入帳，目前則推估將遞延到明年上半年交屋；而總銷金額約 24、25 億元而且 100% 完銷的「南港東匯」預計到明年下半年交屋入。

達欣工目前在建案量中，高毛利的科技廠辦建案占約 61 %。達欣工程向來是台積電 (2330-TW）科技廠工程的主要承包商之一，今年包括新增台積電高雄 2 奈米廠及台南 CoWoS 廠的工程人袋，公司同時也看好 2024 年包括商辦、算力中心、科技廠房及公共工程的大量需求出籠。