達欣工上半年稅後純益年增5.85% EPS2.58元 暫無再減資規劃

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-13 18:21

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達欣工 (2535-TW) 2024 年上半年稅後純益 6.71 億元，年增 5.85%，主要在現金減資縮減股本奏功，推升每股純益達 2.58 元，遠比 2023 年同期的每股純益 1.95 元表現更亮麗，而達欣工目前股本 27.08 億元是否爲最適股本，也成為今 (13) 日法說會中投資人關注焦點，公司指出，現階段達欣工並沒有再現金減資的規劃。

老牌營造廠商達欣工去年辦理現金減資 20%，退還股東每股 2 元現金，減資後股本將由 33.85 億元，降至目前的 27.08 億元。

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達欣工今天召開法說會，公布 2024 年最新獲利狀況，2024 年第二季營收 43.36 億元，毛利率 10.29%，季增 4.77%，年減 3 個百分點，稅後純益爲 4.39 億元，季增 89.07%，年增 18.68%，每股純益 1.69 元。

達欣工 2024 年上半年營收 76.92 億元，毛利率 8.21%，年減 3.45 個百分點，2024 年上半年稅後純益 6.71 億元，年增 5.85%，每股純益達 2.58 元。

達欣工主要承攬的工程案包含公共工程、廠辦、住宅及商辦案；已簽約案量達 18 案 840 億元，並已認列其中 67.2% 工程金額；達欣工目前在手仍有 276 億元承建未認列工程案。

達欣工開發部門 2024 年有總銷 20 億元的「信義文華」及總銷 6 億 元「東門馥寓」，其中「東門馥寓」在第二季大筆人帳，少部分在第三季人帳，「信義文華」則預估在第四季起取得使用執照開始人帳。