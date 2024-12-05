〈能源盤後〉供應下降大於預期 但市場聚焦OPEC+決議 油價承壓走低

鉅亨網編譯許家華 2024-12-05 05:58

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美國原油期貨價格周三 (4 日) 收低，係因 OPEC + 產量會議前夕，不確定性令原油承壓，且超越了美國上周原油庫存減少 500 萬桶以上所帶來的支撐力。投資者也在權衡美國加強制裁伊朗出口石油的消息。

能源商品價格

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1 月交割的美西德州中質原油 (WTI) 下跌 1.40 美元或 2%，收每桶 68.54 美元，吐回周一 2.7% 漲幅的大部分。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.31 美元或 1.8%，收在每桶 72.31 美元。

1 月交割汽油期貨價格下跌 1.2%，收每加侖 1.94 美元。

1 月交割熱燃油期貨價格下跌 2.3%，收每加侖 2.17 美元。

1 月交割天然氣價格僅上漲 1 美分不到，收每百萬 Btu 3.04 美元。

市場驅動力

石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 推遲了原定於 12 月 1 日舉行的會議，並將於本周四舉行會議。

OPEC+ 今年稍早批准一項計畫，即自 10 月起撤除約 220 萬桶 / 日的減產措施，但隨後推持該計畫至 12 月底生效，然而，目前又因原油市場疲軟，OPEC + 擔心產量增加將導致供應過剩，預計將再次推遲該計畫。

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 表示：「雖然撤除減產措施的計畫應該會再次推遲，但會議上的言論和指引將產生最大的影響。」

《華爾街日報》周三引述沙烏地阿拉伯官員的評論報導稱，沙國可能持續緊縮石油產量，並進一步推遲放寬石油生產的計畫。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 指出，該報導顯示沙國仍「熱衷於保持市場緊繃，因為他們相信，現下犧牲的財富和產量，終將在未來得到回報。」

「沙國必須相信，需求將超過當前低迷的預期。他們必須預期，這種需求增長將使其得以自長期持續走高的油價中獲利。」

儘管如此，從石油的整體情況來看，交易者仍擔心供應量最終會增加。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，川普即將就職，美國能源法規將放鬆，石油鑽探活動將增加。「因此，儘管沙國短期內可能不會增加供應，但從長遠來看，他們向市場增加大量供應只是遲早的事。」

與此同時，美國財政部周二宣布對 35 家實體和船隻實施制裁，稱這些實體和船隻對於伊朗運輸石油至國外市場扮演關鍵角色。

其他地緣政治發展也影響了今日油價。Pepperstone 研究策略師 Dilin Wu 在報告中表示，「黎巴嫩的停火協議似乎很脆弱，南韓政治動盪正放大原油對沖地緣政治不確定性的作用。」此背景下，WTI 和 Brent 原油期貨周二漲逾 2%。

新聞報導稱，以色列周二表示，如果以色列與真主黨的停火協議破裂，將更深入黎巴嫩國土作戰。目前雙方相互指責另一方違反停火協議。

供應數據

美國能源資訊局 (EIA) 公布，上周 (11/29 止) 美國商業原油庫存下降 510 萬桶，下降程度超出預期。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周原油庫存減少 160 萬桶。更甚者，美國石油協會周二晚上公布，上周原油庫存增加 120 萬桶。

EIA 數據也顯示，上周汽油供應增加 240 萬桶，餾分油供應量增加 340 萬桶。根據調查，分析師平均預期上周汽油庫存增加 160 萬桶，餾分油庫存增加 80 萬桶。