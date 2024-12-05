Uniqlo創始人稱不用新疆棉 新疆棉花協會：堅決不能接受

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-05 14:20

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中國新疆維吾爾自治區棉花協會周四（5 日）表示，近日日本品牌優衣庫（Uniqlo）創始人柳井正接受《BBC》採訪時聲稱，優衣庫不使用新疆棉花，對此新疆棉花協會堅決不能接受。

新疆棉花協會說，新疆氣候獨特、地理位置優越，為棉花的生長提供了得天獨厚的自然條件，新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一。

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新疆棉花協會表示，新疆棉花是中國紡織業的重要原料，是連接東西方市場的橋梁。新疆的棉花品質上乘。新疆棉不僅給中國和世界提供了大量優質紡織原料，也帶動了當地經濟的發展、給當地居民提供了就業機會，許多家庭就此擺脫了貧困。

新疆棉花協會稱，隨著「一帶一路」實施，新疆棉以優良品質成為連接世界的重要商品。然而，美國卻打著「人權」的幌子，頻頻造謠，企圖剝奪新疆各族群眾通過辛勤勞動和就業改善生活的權利，以所謂「強迫勞動」等無端理由，抹黑、抵制新疆棉花。對此，新疆棉花協會堅決不答應。